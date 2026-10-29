Высший спортивный суд Бразилии (STJD) дисквалифицировал капитана «Сантоса» Неймара на два матча за прикрывание рта во время спора с футболистом «Баии» Родриго Нестором. Инцидент произошел во время матча бразильской Серии A, который завершился ничьей 1:1.

Нарушение правила

34-летний Неймар был удален после стычки с Родриго Нестором. По данным The Express Tribune, спортивный суд признал футболиста виновным в нарушении правила Винисиуса Жуниора, которое запрещает игрокам прикрывать рот во время конфликтов на поле.

В рапорте арбитра также отмечается, что после удаления Неймар побежал к скамейке запасных команды гостей, чтобы вступить в конфронтацию с соперником. Его пришлось сдерживать партнерам по команде.

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Пропустит три матча

В общей сложности Неймар не сыграет в трех следующих матчах «Сантоса». Один из них — матч чемпионата против «Палмейраса» — он уже должен был пропустить из-за трех желтых карточек. Еще два матча футболист пропустит из-за нарушения протокола. Неймар и «Сантос» могут обжаловать решение по этому нарушению.

Эта дисквалификация произошла через три месяца после того, как Неймар первым в высшем дивизионе Бразилии получил временное удаление с поля по новому правилу, которое тестируют в лиге для борьбы с затягиванием времени вратарями. Ожидается, что бывший капитан сборной Бразилии вернется на поле в конце ноября.

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