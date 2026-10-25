Регбист Джо Марчант вошел в состав из 36 игроков на тренировочный лагерь сборной Англии перед матчами осеннего Nations Championship. Команда собралась на трехдневный лагерь в воскресенье.

Возвращение в сборную

30-летний центровой не выступал за сборную Англии после чемпионата мира 2023 года. После турнира он перешел во французский «Стад Франсе» и базировался во Франции, из-за чего потерял право играть за национальную команду.

Марчант снова стал доступен главному тренеру Стиву Бортвику после возвращения в Англию, где он играет за «Сейл Шаркс». Как сообщает BBC Sport, регбист провел 26 матчей за Англию. В 2021 году он помог «Харлеквинс» стать чемпионами страны.

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Матчи в ноябре

В сентябре Марчант заявил, что стремится снова играть за сборную Англии и не хочет, чтобы чемпионат мира 2023 года стал его последним выступлением за национальную команду.

Англия сыграет с Австралией 8 ноября, с Японией — 14 ноября, а с Новой Зеландией — 21 ноября. Бывшего капитана сборной Англии Кортни Лоуса, который также играет за «Сейл Шаркс» после ухода из французского «Брива», в тренировочный состав не вызвали.

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