Rugbysta Joe Marchant znalazł się w 36-osobowym składzie na zgrupowanie treningowe reprezentacji Anglii przed jesiennymi meczami Nations Championship. Drużyna zebrała się w niedzielę na trzydniowym zgrupowaniu.

Powrót do reprezentacji

30-letni środkowy nie grał w reprezentacji Anglii od mistrzostw świata w 2023 roku. Po turnieju przeszedł do francuskiego Stade Francais i stacjonował we Francji, przez co stracił uprawnienia do gry w kadrze narodowej.

Marchant ponownie stał się dostępny dla głównego trenera Steve’a Borthwicka po powrocie do Anglii, gdzie gra w Sale Sharks. Jak podaje BBC Sport, rugbysta rozegrał 26 meczów w barwach Anglii. W 2021 roku pomógł Harlequins zostać mistrzami kraju.

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Mecze w listopadzie

We wrześniu Marchant oświadczył, że chce ponownie grać dla reprezentacji Anglii i nie chce, aby mistrzostwa świata w 2023 roku były jego ostatnim występem w kadrze narodowej.

Anglia zagra z Australią 8 listopada, z Japonią 14 listopada, a z Nową Zelandią 21 listopada. Były kapitan reprezentacji Anglii Courtney Lawes, który również gra w Sale Sharks po odejściu z francuskiego Brive, nie został powołany do składu treningowego.

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