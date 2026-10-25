尽管达克特打出百分，巴基斯坦仍以241分淘汰英格兰——Dawn

在巴基斯坦拉合尔的卡扎菲体育场举行的一场三角ODI系列赛中，巴基斯坦板球队在46.4个回合内将英格兰队淘汰，后者得到241分。巴基斯坦队长沙欣·沙·阿夫里迪取得4个三柱门、失46分，Dawn报道。

开局失利

阿夫里迪在英格兰队的局中一开始便取得两个三柱门：汤姆·班顿在第一回合以4分出局，乔·鲁特则在第三回合以5分出局。英格兰队长哈里·布鲁克因击球手之间的误会以1分出局，首次登场的拉扎乌拉和守门员萨阿德·拜格参与其中。

哈里斯·劳夫还取得乔丹·考克斯的三柱门，后者得到6分。10个回合后，英格兰得到52分并失去4个三柱门；前5个回合的比分为19比3。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

达克特的百分

本·达克特用56个球完成半百分，并用104个球取得个人第五个ODI百分。这名左手击球手以111球105分结束局中，包括10个四分球和两个六分球。这是他首次在对阵巴基斯坦的ODI比赛中取得百分。

萨姆·柯伦成为达克特的主要搭档：两人为第五个三柱门合作取得93分，将英格兰的比分从52比4提升至145。柯伦在52个球中得到42分，随后阿夫里迪打破了这组搭档关系。

局中结束

阿拉法特·明哈斯在第37个回合淘汰达克特。拉扎乌拉在威尔·杰克斯出局时通过接住自己投出的球，取得个人首个ODI三柱门。局末，加斯·阿特金森以28球36分保持未出局，其中包括三个六分球。首次登场的亨利·克鲁科姆最后出局，阿夫里迪使其以8分离场。

关注我们在