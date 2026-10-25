在波兰，波兹南莱赫在第12轮后升至波兰足球甲级联赛积分榜首位。球队以2:1击败华沙莱吉亚，积28分。据Interia Sport报道。

榜首易主及前四名位置变化

第12轮后，莱赫领先扎布热矿工1分：球队积28分，最接近的追赶者积27分。什切青波贡以24分排名第三，莱吉亚则以23分从第三位降至第四位。

波贡在对阵拉多姆拉多米亚克的比赛中以4:3获胜。这一结果使什切青俱乐部超越了华沙球队。克拉科夫维斯瓦以21分排名第五，格利维采皮亚斯特以20分排名第六。其后是卢宾扎格文比，积19分；卡托维兹GKS和凯尔采科罗纳各积18分。

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雅盖隆尼亚获胜与降级区

比亚韦斯托克雅盖隆尼亚以1:0击败普沃茨克维斯瓦，终结了联赛四连败。比亚韦斯托克俱乐部以15分仍排在积分榜第十位。普沃茨克维斯瓦以14分位列第十一，其后是积13分的卢布林莫托尔、积12分的克拉科维亚和积11分的罗兹维泽夫。

在积分榜下半区，弗罗茨瓦夫希隆斯克离开降级区，以9分升至第15位。克拉科夫维切斯塔以8分排名第16，第17名拉多米亚克也是8分。琴斯托霍瓦拉库夫以6分继续排名联赛末位。

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