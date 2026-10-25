W Polsce Lech Poznań wyszedł na pierwsze miejsce w tabeli Ekstraklasy po 12. kolejce. Zespół pokonał Legię Warszawa 2:1 i zdobył 28 punktów. Poinformował o tym Interia Sport.

Zmiana lidera i pozycji w pierwszej czwórce

Po 12. kolejce Lech wyprzedza Górnik Zabrze o jeden punkt: zespół ma 28 punktów, podczas gdy najbliższy rywal — 27. Trzecie miejsce zajmuje Pogoń Szczecin, która ma 24 punkty, a Legia spadła z trzeciej na czwartą pozycję z 23 punktami.

Pogoń w meczu z Radomiakiem Radom wygrała 4:3. Ten wynik pozwolił klubowi ze Szczecina wyprzedzić warszawską drużynę. Piąte miejsce zajmuje Wisła Kraków — 21 punktów, szóste Piast Gliwice, który zdobył 20 punktów. Dalej plasują się Zagłębie Lubin — 19 punktów, GKS Katowice i Korona Kielce — po 18.

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Zwycięstwo Jagiellonii i strefa spadkowa

Jagiellonia Białystok pokonała Wisłę Płock 1:0 i przerwała serię czterech kolejnych porażek w lidze. Białostocki klub pozostał dziesiąty w tabeli, mając 15 punktów. Wisła Płock jest jedenasta z 14 punktami, za nią znajdują się Motor Lublin — 13 punktów, Cracovia — 12 oraz Widzew Łódź — 11.

W dolnej części tabeli Śląsk Wrocław opuścił strefę spadkową i awansował na 15. pozycję z dziewięcioma punktami. Na 16. miejscu znajduje się Wieczysta Kraków — osiem punktów, tyle samo ma 17. Radomiak. Ostatni w lidze pozostaje Raków Częstochowa, który zdobył sześć punktów.

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