В Польше «Лех» из Познани вышел на первое место в турнирной таблице Экстраклассы после 12-го тура. Команда победила «Легию» из Варшавы со счётом 2:1 и набрала 28 очков. Об этом сообщает Interia Sport.

Смена лидера и позиций в первой четвёрке

После 12-го тура «Лех» опережает «Гурник» из Забже на одно очко: у команды 28 пунктов, тогда как у ближайшего преследователя — 27. Третье место занимает «Погонь» из Щецина, у которой 24 очка, а «Легия» опустилась с третьей на четвёртую позицию с 23 пунктами.

«Погонь» в матче с «Радомяком» из Радома победила со счётом 4:3. Этот результат позволил клубу из Щецина обойти варшавскую команду. Пятое место занимает «Висла» из Кракова — 21 очко, шестым идёт «Пяст» из Гливице, который набрал 20 пунктов. Далее расположились «Заглембе» из Любина — 19 очков, ГКС из Катовице и «Корона» из Кельце — по 18.

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Победа «Ягеллонии» и зона вылета

«Ягеллония» из Белостока обыграла «Вислу» из Плоцка со счётом 1:0 и прервала серию из четырёх подряд поражений в чемпионате. Белостокский клуб остался десятым в таблице, имея 15 очков. «Висла» из Плоцка идёт одиннадцатой с 14 пунктами, за ней расположились «Мотор» из Люблина — 13 очков, «Краковия» — 12 и «Видзев» из Лодзи — 11.

В нижней части таблицы «Шлёнск» из Вроцлава покинул зону вылета и поднялся на 15-ю позицию с девятью очками. На 16-м месте находится «Вечиста» из Кракова — восемь пунктов, столько же у 17-го «Радомяка». Последним в чемпионате остаётся «Ракув» из Ченстоховы, набравший шесть очков.

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