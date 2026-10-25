W wieku 77 lat zmarł zapaśnik Józef Lipień — mistrz świata i srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Moskwie w 1980 roku. O śmierci sportowca poinformowały władze miasta Dębica, pisze RMF24.

Cztery olimpiady

Józef Lipień cztery razy wystąpił na igrzyskach olimpijskich — w 1968, 1972, 1976 i 1980 roku. Na olimpiadzie w Moskwie w 1980 roku zdobył srebrny medal. Jego bratem bliźniakiem był Kazimierz Lipień — mistrz olimpijski.

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Światowe i europejskie nagrody

Józef Lipień urodził się 6 lutego 1949 roku w Jaczkowie koło Kamiennej Góry. Od najmłodszych lat interesował się lekkoatletyką i piłką ręczną, a później wybrał zapasy. W 1973 roku sportowiec został mistrzem świata, a w ciągu kolejnych dwóch lat zdobywał srebrne medale mistrzostw świata. W 1978 roku zdobył brązowy medal mistrzostw Europy.

Po zakończeniu kariery sportowej Józef Lipień trenował nowe pokolenia sportowców. Władze miasta Dębica zaznaczyły, że jego osiągnięcia na zawsze pozostaną częścią historii polskiego olimpizmu.

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