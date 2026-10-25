В возрасте 77 лет умер борец Юзеф Липень — чемпион мира и серебряный призер Олимпийских игр 1980 года в Москве. О смерти спортсмена сообщили городские власти Дембицы, пишет RMF24.

Четыре Олимпиады

Юзеф Липень четыре раза выступал на Олимпийских играх — в 1968, 1972, 1976 и 1980 годах. На Московской Олимпиаде 1980 года он завоевал серебряную медаль. Его братом-близнецом был Казимеж Липень — олимпийский чемпион.

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Мировые и европейские награды

Юзеф Липень родился 6 февраля 1949 года в Ячкове недалеко от Каменной-Гуры. С ранних лет он интересовался легкой атлетикой и гандболом, а позднее выбрал борьбу. В 1973 году спортсмен стал чемпионом мира, а в течение следующих двух лет завоевывал серебряные медали чемпионата мира. В 1978 году он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы.

После завершения спортивной карьеры Юзеф Липень тренировал новые поколения спортсменов. Городские власти Дембицы отметили, что его достижения навсегда останутся частью истории польского олимпизма.

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