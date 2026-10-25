Помер срібний призер Олімпіади-1980 борець Юзеф Ліпєнь — RMF24

У віці 77 років помер борець Юзеф Ліпєнь — чемпіон світу та срібний призер Олімпійських ігор 1980 року в Москві. Про смерть спортсмена повідомила міська влада Дембиці, пише RMF24.

Чотири Олімпіади

Юзеф Ліпєнь чотири рази виступав на Олімпійських іграх — у 1968, 1972, 1976 та 1980 роках. На московській Олімпіаді 1980 року він здобув срібну медаль. Його братом-близнюком був Казімєж Ліпєнь — олімпійський чемпіон.

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Світові та європейські нагороди

Юзеф Ліпєнь народився 6 лютого 1949 року в Ячкові поблизу Каменної Ґури. Змалку він цікавився легкою атлетикою та гандболом, а згодом обрав боротьбу. У 1973 році спортсмен став чемпіоном світу, а впродовж наступних двох років виборював срібні медалі світової першості. У 1978 році він здобув бронзову медаль чемпіонату Європи.

Після завершення спортивної кар’єри Юзеф Ліпєнь тренував нові покоління спортсменів. У міській владі Дембиці зазначили, що його здобутки назавжди залишаться частиною історії польського олімпізму.

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