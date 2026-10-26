Росс Смит победил Мартина Шиндлера со счётом 11:8 в финале Machineseeker European Championship по дартсу в Дортмунде и во второй раз завоевал титул на этом турнире. За победу он получил 150 тысяч фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

Преимущество Смита в финале

Смит выиграл напряжённую стартовую часть матча, после чего взял шесть легов подряд. Шиндлер едва не оказался при счёте 2:9, однако воспользовался неточными завершениями соперника и сделал брейк, завершив лег за 20 дротиков.

В следующем леге Шиндлер снова проиграл свою подачу, но затем выиграл четыре лега. В этот отрезок он выполнил завершения на 116 и 127 очков и сократил отставание до 7:9. Однако последние три лега соперники выиграли на своей подаче, и Смит довёл матч до победы.

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Путь ко второму титулу

На пути к финалу Смит в четвертьфинале обыграл Люка Вудхауса со средним показателем 107. В полуфинале он отыгрался после счёта 1:4 в матче с Гервином Прайсом и победил 11:7.

Смит уже становился чемпионом Европы в 2022 году. Нынешний успех сделал его пятым игроком в истории, который выигрывал этот турнир более одного раза. В сентябре он также завоевал титул World Series of Darts, а победа в Дортмунде подняла его на шестое место в мировом рейтинге.

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