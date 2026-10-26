Японская фигуристка Ами Накаи защитила титул на этапе Гран-при Франции в Анже, набрав 219,74 балла по итогам короткой и произвольной программ. В произвольной программе 18-летняя спортсменка получила 149,08 балла — столько же, сколько во время победы на этом турнире в прошлом году, сообщает Taipei Times.

Победа после третьего места

После короткой программы Накаи занимала третье место, однако в произвольной обошла Анастасию Губанову и Юну Аоки. В своем прокате под музыку из «Американца в Париже» она исполнила тройной аксель.

Губанова, представляющая Грузию, завоевала серебро, уступив победительнице почти 17 баллов. Для нее это первый пьедестал за три выступления на французском этапе Гран-при. Итальянка Лара Наки Гутманн стала третьей, получив за произвольную программу личный рекорд — 137,01 балла.

Юна Аоки лидировала после короткой программы, но неудачно выступила в произвольной и осталась за пределами призовой тройки.

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Танцы на льду

Олимпийские чемпионы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон победили в танцах на льду. Пара, которая уже была первой после ритм-танца, завершила соревнования с результатом 207,57 балла.

Второе место заняли представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолкин — 193,93 балла, третьими стали американцы Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко — 189,36. Тренер победителей Ромен Агеноэр заявил, что их произвольный танец был безупречным.

Лидерство в мужском турнире

После короткой программы среди мужчин лидирует француз Адам Сяо Хим Фа. Он опережает эстонца Александра Селевко, набравшего 85,49 балла, и южнокорейца Со Мин Гю с результатом 83,83 балла. Французский спортсмен сказал, что прежде всего получил удовольствие от своего выступления.

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