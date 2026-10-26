日本花样滑冰选手中井亚美在昂热举行的法国大奖赛中成功卫冕，在短节目和自由滑总分中得到219.74分。这名18岁的运动员在自由滑中获得149.08分——与她去年赢得该赛事时的得分相同，据《台北时报》报道。

从第三名到夺冠

短节目后，中井亚美排名第三，但她在自由滑中超越了阿纳斯塔西娅·古巴诺娃和尤娜·青木。她在以《一个美国人在巴黎》配乐完成的表演中跳出了三周半跳。

代表格鲁吉亚参赛的古巴诺娃获得银牌，落后冠军近17分。这是她在法国大奖赛分站赛三次参赛中首次登上领奖台。意大利选手拉拉·纳基·古特曼获得第三名，她在自由滑中取得了137.01分的个人最佳成绩。

尤娜·青木在短节目后领先，但在自由滑中发挥不佳，最终未能进入前三名。

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冰上舞蹈

奥运冠军劳伦斯·富尼耶·博德里和纪尧姆·西泽龙赢得了冰上舞蹈比赛。这对组合在韵律舞后已位居第一，最终以207.57分结束比赛。

格鲁吉亚选手戴安娜·戴维斯和格列布·斯莫尔金以193.93分获得第二名，美国选手克里斯蒂娜·卡雷拉和安东尼·波诺马连科以189.36分获得第三名。冠军组合的教练罗曼·阿格诺尔表示，他们的自由舞无可挑剔。

男子比赛领先

法国选手亚当·肖·希姆·法在男子短节目后领先。他领先于得到85.49分的爱沙尼亚选手亚历山大·谢列夫科，以及取得83.83分的韩国选手徐旻奎。这名法国运动员表示，他首先享受了自己的表演。

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