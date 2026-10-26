Japońska łyżwiarka figurowa Ami Nakai obroniła tytuł na Grand Prix Francji w Angers, zdobywając 219,74 pkt w programie krótkim i dowolnym. W programie dowolnym 18-letnia zawodniczka uzyskała 149,08 pkt — tyle samo, ile podczas zwycięstwa w tym turnieju w ubiegłym roku, informuje Taipei Times.

Zwycięstwo po trzecim miejscu

Po programie krótkim Nakai zajmowała trzecie miejsce, jednak w programie dowolnym wyprzedziła Anastasię Gubanową i Yunę Aoki. W swoim przejeździe do muzyki z „Amerykanina w Paryżu” wykonała potrójnego axla.

Gubanowa, reprezentująca Gruzję, zdobyła srebro, tracąc do zwyciężczyni niemal 17 pkt. Było to jej pierwsze podium w trzech startach na francuskiej rundzie Grand Prix. Włoszka Lara Naki Gutmann zajęła trzecie miejsce, uzyskując w programie dowolnym rekord życiowy — 137,01 pkt.

Yuna Aoki prowadziła po programie krótkim, ale słabo zaprezentowała się w programie dowolnym i znalazła się poza czołową trójką.

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Taniec na lodzie

Mistrzowie olimpijscy Laurence Fournier Beaudry i Guillaume Cizeron wygrali rywalizację w tańcu na lodzie. Para, która już po tańcu rytmicznym zajmowała pierwsze miejsce, zakończyła zawody z wynikiem 207,57 pkt.

Drugie miejsce zajęli reprezentanci Gruzji Diana Davis i Gleb Smolkin — 193,93 pkt, a trzeci byli Amerykanie Christina Carreira i Anthony Ponomarenko — 189,36. Trener zwycięzców Romain Haguenauer oświadczył, że ich taniec dowolny był bezbłędny.

Prowadzenie w rywalizacji mężczyzn

Po programie krótkim wśród mężczyzn prowadzi Francuz Adam Siao Him Fa. Wyprzedza Estończyka Aleksandra Selevkę, który zdobył 85,49 pkt, oraz reprezentanta Korei Południowej Seo Min-kyu z wynikiem 83,83 pkt. Francuski zawodnik powiedział, że przede wszystkim czerpał przyjemność ze swojego występu.

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