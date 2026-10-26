Австралийская легкоатлетка Ребекка Хендерсон установила мировой рекорд в спортивной ходьбе на марафонской дистанции на соревнованиях All Japan Race Walking в Такахате на севере Японии. Как сообщает The Guardian, 25-летняя спортсменка преодолела 42,195 км за 3 часа 14 минут 52 секунды.

Рекорд несмотря на дождь

Хендерсон выступала в дождливых условиях и превзошла предыдущий мировой рекорд на 19 секунд. Его в августе установила итальянка София Фьорини, победившая на чемпионате Европы в Бирмингеме.

Австралийка большую часть дистанции шла одна, опередила многих мужчин в смешанном поле участников и выиграла женский старт с преимуществом в 14 минут. Для Хендерсон это был дебют в спортивной ходьбе на марафонской дистанции. Ранее она заняла девятое место в ходьбе на 35 км на прошлогоднем чемпионате мира по лёгкой атлетике в Токио.

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Новые официальные дистанции

В январе World Athletics признала марафон и полумарафон официальными дистанциями в спортивной ходьбе, заменив традиционные старты на 20 и 35 км. Хендерсон стала первой за 20 лет представительницей Австралии без инвалидности, установившей мировой рекорд в официальной чемпионатной дисциплине. В последний раз это сделал австралийский ходок Нейтан Дикс, который в декабре 2006 года установил мировой рекорд на дистанции 50 км в Джилонге.

На тех же соревнованиях австралийка Элизабет Макмиллен победила в полумарафоне с результатом 1:31:31, показав пятое лучшее время в истории новой женской дисциплины и рекорд Австралии. Японец Масатора Кавано также установил первый мужской мировой рекорд в спортивной ходьбе на марафоне — 2:55:14.

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