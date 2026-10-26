Australijska lekkoatletka Rebecca Henderson ustanowiła rekord świata w chodzie sportowym na dystansie maratońskim podczas zawodów All Japan Race Walking w Takahacie na północy Japonii. Jak podaje The Guardian, 25-letnia zawodniczka pokonała 42,195 km w 3 godziny, 14 minut i 52 sekundy.

Rekord mimo deszczu

Henderson rywalizowała w deszczowych warunkach i poprawiła poprzedni rekord świata o 19 sekund. W sierpniu ustanowiła go Włoszka Sofia Fiorini, która wygrała mistrzostwa Europy w Birmingham.

Australijka przez większą część dystansu szła samotnie, wyprzedziła wielu mężczyzn w mieszanej stawce uczestników i wygrała rywalizację kobiet z przewagą 14 minut. Dla Henderson był to debiut w chodzie sportowym na dystansie maratońskim. Wcześniej zajęła dziewiąte miejsce w chodzie na 35 km podczas ubiegłorocznych lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Nowe oficjalne dystanse

W styczniu World Athletics uznała maraton i półmaraton za oficjalne dystanse w chodzie sportowym, zastępując tradycyjne zawody na 20 i 35 km. Henderson została pierwszą od 20 lat Australijką bez niepełnosprawności, która ustanowiła rekord świata w oficjalnej konkurencji mistrzowskiej. Ostatnio dokonał tego australijski chodziarz Nathan Deakes, który w grudniu 2006 roku ustanowił w Geelong rekord świata na dystansie 50 km.

Na tych samych zawodach Australijka Elizabeth McMillen wygrała półmaraton z wynikiem 1:31:31, uzyskując piąty najlepszy czas w historii nowej kobiecej konkurencji oraz rekord Australii. Japończyk Masatora Kawano ustanowił również pierwszy męski rekord świata w chodzie sportowym na maratonie — 2:55:14.

Czytaj nas na