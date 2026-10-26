澳大利亚田径运动员丽贝卡·亨德森在日本北部高畠举行的全日本竞走比赛中，创造了马拉松竞走世界纪录。据《卫报》报道，这位25岁的运动员以3小时14分52秒完成了42.195公里。

雨中创纪录

亨德森在雨天条件下参赛，并将此前的世界纪录提高了19秒。该纪录由意大利选手索菲娅·菲奥里尼于8月创造，她当时赢得了在伯明翰举行的欧洲锦标赛。

这名澳大利亚选手在大部分赛程中独自前行，在男女混合参赛阵容中超过了许多男选手，并以14分钟的优势赢得女子比赛。这是亨德森首次参加马拉松竞走。此前，她在去年东京世界田径锦标赛35公里竞走中获得第九名。

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新的官方距离

今年1月，世界田径联合会将马拉松和半程马拉松认定为竞走官方距离，取代了传统的20公里和35公里项目。亨德森成为20年来首位在正式锦标赛项目中创下世界纪录的非残疾澳大利亚运动员。上一次做到这一点的是澳大利亚竞走选手内森·迪克斯，他于2006年12月在吉朗创造了50公里世界纪录。

在同一赛事中，澳大利亚选手伊丽莎白·麦克米伦以1:31:31赢得半程马拉松，创造了这项新女子项目历史上第五快的成绩以及澳大利亚纪录。日本选手川野将虎也创造了男子马拉松竞走首个世界纪录——2:55:14。

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