美国网球选手阿莉西亚·帕克斯在日本东京举行的 Toray Pan Pacific Open 首轮比赛中以 6:1、7:6（7）战胜中国选手王欣瑜。她将在这项 WTA 500 赛事的下一轮对阵波兰网球选手玛雅·赫瓦林斯卡，后者为二号种子，将直接从第二轮开始参赛。据Interia Sport报道。

帕克斯直落两盘获胜

帕克斯与王欣瑜的比赛持续了93分钟。这位美国选手自信地拿下首盘，只让对手赢得一局。30分钟内，她打出11记制胜分，而王欣瑜打出两记。

第二盘的争夺激烈得多。王欣瑜曾拿到盘点，但帕克斯凭借一记精准的底角击球化解。在抢七中，这位中国选手又在美国选手的发球局拿到一个盘点，但帕克斯再次以制胜分回应，最终赢下比赛。

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蒙特雷之后的再度交锋

赫瓦林斯卡与帕克斯两个月前已在墨西哥蒙特雷举行的 WTA 500 赛事中、US Open 开赛前交手过。当时，这位波兰选手赢下首盘，但美国选手拿下随后两盘并获胜。

帕克斯通过资格赛进入东京赛事正赛。在对阵埃娜·柴原的资格赛中，她在第二盘抢七挽救了一个赛点，随后赢下第三盘。据消息来源称，帕克斯与赫瓦林斯卡的比赛可能于周三或周四举行。

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