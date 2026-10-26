Американская теннисистка Алисия Паркс победила китаянку Ван Синьюй в первом круге Toray Pan Pacific Open в Токио, Япония, — 6:1, 7:6 (7). В следующем раунде турнира WTA 500 она сыграет с польской теннисисткой Майей Хвалиньской, которая посеяна под вторым номером и начнёт выступление сразу со второго круга. Об этом сообщает Interia Sport.

Победа Паркс в двух сетах

Матч Паркс и Ван длился 93 минуты. Американка уверенно выиграла первый сет, отдав сопернице лишь один гейм. За 30 минут она выполнила 11 виннеров, тогда как Ван — два.

Во второй партии борьба была значительно напряжённее. Ван имела сетбол, однако Паркс отыграла его точным ударом в угол корта. На тай-брейке китаянка получила ещё один сетбол на подаче американки, но Паркс вновь ответила виннером и в итоге довела матч до победы.

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Реванш после Монтеррея

Хвалиньская и Паркс уже играли друг с другом два месяца назад на турнире WTA 500 в мексиканском Монтеррее перед стартом US Open. Тогда полька выиграла первый сет, но американка взяла две следующие партии и победила.

Паркс попала в основную сетку токийского турнира через квалификацию. В отборочном матче против Эны Сибахары она отыграла матчбол на тай-брейке второго сета, после чего выиграла третью партию. По данным источника, матч Паркс с Хвалиньской может состояться в среду или четверг.

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