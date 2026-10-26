В Англии журналист Генри Уинтер высоко оценил игру правого защитника «Астон Виллы» и сборной Польши Мэтти Кэша в матче против «Манчестер Сити». После победы бирмингемского клуба Уинтер в комментарии talkSPORT назвал Кэша польским Кафу.

Противостояние с Доку

Как сообщает Interia Sport, одним из главных испытаний для Кэша стало противостояние с бельгийским вингером «Манчестер Сити» Жереми Доку. Издание отмечает, что польский защитник справился с этой задачей, а «Астон Вилла» победила «Сити» и прервала длительную беспроигрышную серию соперника в чемпионате.

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Комментарий Муамбы

Бывший футболист Фабрис Муамба также отметил игру Кэша. В ответ на публикацию Уинтера он написал, что выступление польского защитника против Доку должно быть примером для изучения каждым фланговым защитником в футбольной академии.

Кэш выступает за «Астон Виллу» в Премьер-лиге и играет за сборную Польши. По данным издания, он имеет стабильное место в стартовом составе национальной команды, когда здоров и готов выходить на поле.

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