W Anglii dziennikarz Henry Winter wysoko ocenił występ prawego obrońcy Aston Villi i reprezentacji Polski Matty’ego Casha w meczu z Manchesterem City. Po zwycięstwie klubu z Birmingham Winter w rozmowie z talkSPORT nazwał Casha polskim Cafu.

Pojedynek z Doku

Jak informuje Interia Sport, jednym z głównych sprawdzianów dla Casha był pojedynek z belgijskim skrzydłowym Manchesteru City Jérémy’m Doku. Portal zaznacza, że polski obrońca poradził sobie z tym zadaniem, a Aston Villa pokonała City i przerwała długą serię spotkań bez porażki rywala w lidze.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Komentarz Muamby

Były piłkarz Fabrice Muamba również docenił grę Casha. W odpowiedzi na wpis Wintera napisał, że występ polskiego obrońcy przeciwko Doku powinien być przykładem do studiowania dla każdego bocznego obrońcy w akademii piłkarskiej.

Cash gra w Aston Villi w Premier League i występuje w reprezentacji Polski. Według portalu ma stałe miejsce w wyjściowym składzie kadry narodowej, gdy jest zdrowy i gotowy do wyjścia na boisko.

Czytaj nas na