В США пилот Mercedes Андреа Кими Антонелли победил на Гран-при США и приблизился к досрочному завоеванию титула чемпиона мира Формулы-1. Как сообщает Interia Sport, 20-летнему итальянцу не хватило двух очков для досрочного оформления титула.

Девятая победа в сезоне

Антонелли сохранил лидерство после старта и на протяжении гонки удерживал преимущество в несколько секунд над соперниками. После пит-стопов он вернулся на первую позицию и снова оторвался от пелотона. Этот успех стал для гонщика девятой победой в сезоне.

Второе место занял Шарль Леклер, третьим финишировал Макс Ферстаппен. В борьбе за остальные позиции Ландо Норрис потерял второе место и в итоге опустился на пятую строчку после того, как его обошёл Льюис Хэмилтон.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Штрафы и сходы

На старте гонки ввели режим виртуального автомобиля безопасности, чтобы очистить трассу. Джордж Расселл получил пятисекундный штраф после рассмотрения эпизода, в котором он мог получить преимущество за пределами трассы. Пилота Haas Оливера Бермана оштрафовали на 10 секунд за столкновение с Пьером Гасли.

Позднее Берман сошёл из-за технических неисправностей, а Франко Колапинто прекратил гонку из-за проблемы с днищем болида. За пять кругов до финиша из-за неисправности силовой установки сошёл Валттери Боттас, что вызвало ещё один режим виртуального автомобиля безопасности. Это не помешало Антонелли уверенно довести гонку до победы.

Читай нас в