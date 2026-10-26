Польская теннисистка Мая Хвалиньская не выступит на турнире WTA 500 в Токио, Япония. Ее тренер Ярослав Маховский сообщил, что причиной снятия стали длительные проблемы с левым локтем, а не боль в бедре, указанная организаторами соревнований.

Проблемы с локтем после Уханя

Как сообщает Interia Sport, после турнира в Ухане локоть теннисистки сильно болел. По словам Маховского, смена мячей и покрытий осложнила ситуацию, поэтому команда решила не перегружать руку и пропустить последний турнир WTA в сезоне.

Тренер назвал проблему несерьезной, но хронической. По его словам, Хвалиньская уже некоторое время выполняет упражнения для локтя, однако испытывает дискомфорт из-за тяжелых мячей. Спортсменке дадут больше времени на восстановление, а в ближайшее время она отправится в отпуск.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Планы на ноябрь и декабрь

Маховский отметил, что отказ от выступления в Токио пока не меняет планов теннисистки относительно двух следующих стартов. 20–21 ноября Хвалиньская должна возглавить сборную Польши в матче против Швеции за выход в квалификацию Billie Jean King Cup в следующем году.

Также 11 декабря она планирует завершить сезон выставочным матчем против Линды Носковой на Ergo Arena в рамках Lotto Tenis Show. Тренер добавил, что участие в этих событиях остается планом команды, хотя окончательное решение будет зависеть от состояния локтя.

Читай нас в