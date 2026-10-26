玛雅·赫瓦林斯卡退出东京WTA 500赛事——Interia Sport

波兰网球选手玛雅·赫瓦林斯卡将不会参加在日本东京举行的WTA 500赛事。她的教练雅罗斯瓦夫·马霍夫斯基表示，退赛原因是左肘长期存在问题，而非赛事组织方所提及的髋部疼痛。

武汉站后出现肘部问题

据Interia Sport报道，武汉站比赛后，这位网球选手的肘部非常疼痛。马霍夫斯基表示，比赛用球和场地类型的变化令情况更为复杂，因此团队决定不让她的手臂承受过多负荷，并缺席本赛季最后一项WTA赛事。

教练称这一问题并不严重，但具有慢性性质。据他所说，赫瓦林斯卡已经进行了一段时间的肘部训练，但因球较重而感到不适。这名运动员将获得更多恢复时间，并将在近期去度假。

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11月和12月的计划

马霍夫斯基指出，退出东京赛事目前不会改变这位网球选手接下来两项赛事的计划。11月20日至21日，赫瓦林斯卡计划率领波兰队在对阵瑞典的比赛中争取晋级明年比利·简·金杯资格赛。

她还计划于12月11日在Ergo Arena举行的Lotto Tenis Show期间，与琳达·诺斯科娃进行一场表演赛，为本赛季画上句号。教练补充说，参加这些活动仍是团队的计划，但最终决定将取决于肘部状况。

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