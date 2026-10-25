在美国，梅赛德斯车手安德烈亚·基米·安东内利赢得美国大奖赛，并接近提前夺得一级方程式世界冠军。正如Interia Sport报道，这名20岁的意大利车手距离提前锁定冠军还差两分。

赛季第九场胜利

安东内利在起步后保持领先，并在整个比赛过程中维持着对竞争对手数秒的优势。进站后，他回到第一位，并再次拉开与车阵的距离。这场胜利是这位车手本赛季的第九场胜利。

夏尔·勒克莱尔获得第二名，马克斯·维斯塔潘第三个冲线。在其他名次的争夺中，兰多·诺里斯失去了第二名，并在被刘易斯·汉密尔顿超越后最终跌至第五位。

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罚时和退赛

比赛开始时，为清理赛道启用了虚拟安全车模式。乔治·拉塞尔在对一起他可能在赛道边界外获得优势的事件进行审查后，被处以五秒罚时。哈斯车手奥利弗·比尔曼因与皮埃尔·加斯利发生碰撞被罚时10秒。

比尔曼随后因技术故障退赛，弗朗科·科拉平托则因赛车底板出现问题结束比赛。距离比赛结束五圈时，瓦尔特里·博塔斯因动力单元故障退赛，导致再次启用虚拟安全车模式。这并未妨碍安东内利从容地将比赛带向胜利。

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