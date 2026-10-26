南非跑者格伦罗斯·萨巴在布隆方丹举行的首届Mangaung 10公里赛中夺冠，成绩为32分10秒。据TimesLIVE报道，她成为今年首位赢得这项六站系列赛女子分站冠军的南非选手。

萨巴的胜利

该系列赛于3月在格克贝哈揭幕，在Mangaung站之前，肯尼亚选手一直主导女子组比赛。新赛事的路线从格雷学院出发，穿过布隆方丹市中心。

32岁的萨巴领先肯尼亚选手杰克琳·罗蒂奇，后者成绩为32分15秒；来自莱索托的内亨·哈塔拉以32分19秒完赛。在8月于茨瓦内举行的系列赛上一站中，萨巴未能获得第一名。肯尼亚选手黛博拉·切穆泰和多琳·切罗普没有参加Mangaung站，她们分别是茨瓦内站和约翰内斯堡站的冠军。

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萨巴表示，她接下来将专注于1月举行的香港半程马拉松。她说，她与教练计划参加国际赛事，以提升自己的成绩。

男子比赛

肯尼亚选手菲莱克斯·马赛以28分14秒赢得男子比赛。这一成绩慢于他的个人最好成绩27分24秒，他原本希望在比赛开始前超越这一成绩。南非选手卡贝洛·穆劳兹和曾泽莱·佩科的成绩分别为28分43秒和28分42秒。

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