Гленроуз Ксаба виграла дебютний забіг Mangaung на 10 км із часом 32:10 — TimesLIVE

Південноафриканська бігунка Гленроуз Ксаба перемогла на дебютному забігу Mangaung на 10 км у Блумфонтейні, показавши час 32 хвилини 10 секунд. Вона стала першою представницею ПАР, яка цього року виграла жіночий етап серії з шести стартів, повідомляє TimesLIVE.

Перемога Ксаби

Серія стартувала в березні у Гкеберзі, а до етапу в Мангаунгу в жіночому заліку переважали кенійські спортсменки. Маршрут нового забігу пролягав від коледжу Грей через центр Блумфонтейна.

32-річна Ксаба випередила кенійку Джеклін Ротіч, яка фінішувала з часом 32:15, та представницю Лесото Нехенг Хаталу з результатом 32:19. На попередньому етапі серії у Тшване в серпні Ксаба не посіла першого місця. У Мангаунгу не виступили кенійки Дебора Чемутай і Дорін Чероп — переможниці етапів у Тшване та Йоганнесбурзі відповідно.

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Ксаба повідомила, що тепер зосередиться на півмарафоні в Гонконзі, який відбудеться в січні. За її словами, разом із тренером вона планувала міжнародні виступи, щоб покращувати свої результати.

Чоловічий забіг

У чоловічій гонці переміг кенієць Філекс Масай — 28:14. Це повільніше за його особистий рекорд 27:24, який він сподівався перевершити перед стартом. Південноафриканці Кабело Мулаудзі та Зензеле Пхеко показали результати 28:43 і 28:42 відповідно.

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