Южноафриканская бегунья Гленроуз Ксаба победила в дебютном забеге Mangaung на 10 км в Блумфонтейне, показав время 32 минуты 10 секунд. Она стала первой представительницей ЮАР, выигравшей в этом году женский этап серии из шести стартов, сообщает TimesLIVE.

Победа Ксабы

Серия стартовала в марте в Гкеберхе, а до этапа в Мангаунге в женском зачёте доминировали кенийские спортсменки. Маршрут нового забега проходил от колледжа Грей через центр Блумфонтейна.

32-летняя Ксаба опередила кенийку Джеклин Ротич, финишировавшую с результатом 32:15, и представительницу Лесото Нехенг Хаталу с результатом 32:19. На предыдущем этапе серии в Тшване в августе Ксаба не заняла первое место. В Мангаунге не выступили кенийки Дебора Чемутай и Дорин Чероп — победительницы этапов в Тшване и Йоханнесбурге соответственно.

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Ксаба сообщила, что теперь сосредоточится на полумарафоне в Гонконге, который состоится в январе. По её словам, вместе с тренером она планировала международные выступления, чтобы улучшать свои результаты.

Мужской забег

В мужской гонке победил кениец Филекс Масай — 28:14. Это медленнее его личного рекорда 27:24, который он надеялся превзойти перед стартом. Южноафриканцы Кабело Мулаудзи и Зензеле Пхеко показали результаты 28:43 и 28:42 соответственно.

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