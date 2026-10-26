В Токио, Япония, 31-летняя игрок в сёги Томока Нисияма объявила, что перейдёт в общие профессиональные ранги. Она станет первой женщиной, которая получит статус киси — профессионального игрока в общей системе сёги. Официально Нисияма станет профессионалкой четвёртого дана 1 апреля 2027 года, сообщает The Japan Times.

Решение после двух недель раздумий

Нисияма, владеющая четырьмя женскими титулами, заявила на пресс-конференции в Токио, что обдумывала решение в течение двух недель. По её словам, поддержка многих людей дала ей понять, насколько сильно она хочет соревноваться с сильными игроками и добиваться более высоких результатов.

В 2025 году Японская ассоциация сёги ввела систему, по которой право на профессиональный статус получают игроки, пять раз выигравшие престижный женский титул Хакурэй. Нисияма в пятый раз завоевала этот титул 10 октября, однако сначала не спешила решать, воспользуется ли возможностью перейти в ранг киси.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Две профессиональные классификации

В сёги существуют две профессиональные классификации: киси, открытая для мужчин и женщин, и дзёрю киси — система профессиональных женщин-игроков. С момента основания Японской ассоциации сёги в 1924 году ни одна женщина не квалифицировалась как киси.

Нисияма планирует продолжать участвовать в женских титульных матчах параллельно с карьерой в общей профессиональной системе. Она также отметила, что женская профессиональная система имеет более чем 50-летнюю историю, которую создавали предыдущие поколения игроков.

Читай нас в