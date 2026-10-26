Południowoafrykańska biegaczka Glenrose Xaba wygrała inauguracyjny bieg Mangaung na 10 km w Bloemfontein z czasem 32 minuty i 10 sekund. Została pierwszą reprezentantką RPA, która w tym roku wygrała kobiecy etap serii sześciu startów, informuje TimesLIVE.

Zwycięstwo Xaby

Seria rozpoczęła się w marcu w Gqeberha, a przed etapem w Mangaung w klasyfikacji kobiet dominowały kenijskie zawodniczki. Trasa nowego biegu prowadziła od Grey College przez centrum Bloemfontein.

32-letnia Xaba wyprzedziła Kenijkę Jacquelin Rotich, która uzyskała czas 32:15, oraz reprezentantkę Lesotho Neheng Khathalę z wynikiem 32:19. Na poprzednim etapie serii w Tshwane w sierpniu Xaba nie zajęła pierwszego miejsca. W Mangaung nie wystąpiły Kenijki Deborah Chemutai i Doreen Cherop — zwyciężczynie etapów odpowiednio w Tshwane i Johannesburgu.

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Xaba poinformowała, że teraz skupi się na półmaratonie w Hongkongu, który odbędzie się w styczniu. Według niej wspólnie z trenerem planowała międzynarodowe starty, aby poprawiać swoje wyniki.

Bieg mężczyzn

W biegu mężczyzn zwyciężył Kenijczyk Philex Masai — 28:14. Było to wolniej od jego rekordu życiowego 27:24, który przed startem miał nadzieję poprawić. Południowoafrykańczycy Kabelo Mulaudzi i Zenzele Pheko uzyskali wyniki odpowiednio 28:43 i 28:42.

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