Ukraiński piłkarz Władysław Wakula, były zawodnik donieckiego „Szachtara”, znalazł się w składzie bułgarskiej drużyny „Fratria”, która występuje w drugiej lidze krajowej. Wakula został wpisany na listę zawodników na mecz z „Montaną”, zaplanowany na 28 października. Stało się to po pojawieniu się doniesień o jego mobilizacji do Sił Zbrojnych Ukrainy.

W Fratrii gra również Ukrainiec Timur Korablin. Wcześniej zarówno on, jak i Vakula występowali razem w klubach Minai i Zoria.

W latach 2022–2024 bułgarską Fratrię prowadził ukraiński trener Oleksandr Babycz.

W trakcie swojej kariery Vakula grał również w Mariupolu, Szachtarze, Vorskli, Polissji i Czornomorcu.

Informacja o 27-letnim piłkarzu pojawiła się na oficjalnej stronie Bułgarskiego Związku Piłki Nożnej

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