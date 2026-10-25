澳大利亚俱乐部埃森登决定，在AFLW赛季仅取得一场胜利后，不与女子队主教练娜塔莉·伍德续约。据ABC News报道，伍德将工作至锦标赛结束，并将在下周日对阵科林伍德的比赛中执教球队完成最后一场比赛。

俱乐部本周已将这一决定告知教练本人。在埃森登周日以3.7（25）比3.2（20）负于霍索恩后，球员、教练组和员工均获悉此事。

俱乐部的决定

埃森登首席执行官蒂姆·罗伯茨称这一决定很艰难，并感谢伍德对俱乐部历史作出的贡献。他表示，在埃森登于2022年加入AFLW后，这位教练建立了球队的标准和文化。

罗伯茨指出，本赛季十分艰难，俱乐部未能取得期望的场上成绩。他还提到伍德愿意完成本赛季的执教工作，以及她对待球员的态度。

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俱乐部表示，将开始寻找新的主教练，并评估该项目的所有组成部分，以便其与联赛一同发展并改善成绩。

娜塔莉·伍德的工作

娜塔莉·伍德于2022年3月加入埃森登，当时球队正准备迎来其AFLW首个赛季。在俱乐部任职期间，她成为首位作为教练执教50场AFLW比赛的女性，并在2023年和2024年带领埃森登进入决赛阶段。

伍德表示，她为参与建立女子队项目以及支持球员成长的工作感到自豪。她称，担任埃森登AFLW球队首任主教练是一项荣幸。

积分榜形势

战胜埃森登让霍索恩在常规赛还剩一轮时升至积分榜第八位。同时，该队尚未确保获得决赛阶段参赛资格。

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