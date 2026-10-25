Australijski klub Essendon zdecydował, że nie przedłuży kontraktu z główną trenerką kobiecej drużyny Natalie Wood po sezonie AFLW, w którym Bombers odnieśli tylko jedno zwycięstwo. Jak podaje ABC News, Wood będzie pracować do zakończenia mistrzostw i poprowadzi zespół w ostatnim meczu przeciwko Collingwood w przyszłą niedzielę.

Sama trenerka została poinformowana o decyzji klubu w tym tygodniu. Zawodniczki, sztab szkoleniowy i pracownicy zostali powiadomieni po niedzielnej porażce Essendon z Hawthorn 3.7 (25) — 3.2 (20).

Decyzja klubu

Dyrektor generalny Essendon Tim Roberts nazwał tę decyzję trudną i podziękował Wood za jej wkład w historię klubu. Według niego trenerka stworzyła standardy i kulturę zespołu po dołączeniu Essendon do AFLW w 2022 roku.

Roberts zaznaczył, że obecny sezon był trudny, a klub nie osiągnął pożądanych wyników na boisku. Podkreślił również gotowość Wood do dokończenia sezonu na stanowisku oraz jej podejście do zawodniczek.

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Klub poinformował, że rozpocznie poszukiwania nowej głównej trenerki i oceni wszystkie elementy programu, aby rozwijał się on wraz z ligą i mógł poprawić wyniki.

Praca Natalie Wood

Natalie Wood dołączyła do Essendon w marcu 2022 roku przed debiutanckim sezonem drużyny w AFLW. Podczas pracy w klubie została pierwszą kobietą, która poprowadziła 50 meczów AFLW jako trenerka, a także wprowadziła Essendon do fazy finałowej w 2023 i 2024 roku.

Wood oświadczyła, że jest dumna z pracy nad stworzeniem programu kobiecej drużyny i wspieraniem zawodniczek w ich rozwoju. Nazwała przywilejem pracę na stanowisku pierwszej głównej trenerki drużyny AFLW Essendon.

Sytuacja w tabeli

Zwycięstwo nad Essendon pozwoliło Hawthorn awansować na ósme miejsce w tabeli na jedną kolejkę przed końcem sezonu zasadniczego. Jednocześnie zespół wciąż nie zapewnił sobie udziału w fazie finałowej.

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