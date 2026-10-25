Австралийский клуб «Эссендон» решил не продлевать контракт с главным тренером женской команды Натали Вуд после сезона AFLW, в котором «Бомберс» одержали лишь одну победу. Как сообщает ABC News, Вуд доработает до завершения чемпионата и проведет последний матч команды против «Коллингвуда» в следующее воскресенье.

О решении клуба самой тренеру сообщили на этой неделе. Игроков, тренерский штаб и сотрудников проинформировали после воскресного поражения «Эссендона» от «Хоторна» со счетом 3.7 (25) — 3.2 (20).

Решение клуба

Генеральный директор «Эссендона» Тим Робертс назвал это решение сложным и поблагодарил Вуд за ее вклад в историю клуба. По его словам, тренер сформировала стандарты и культуру команды после вступления «Эссендона» в AFLW в 2022 году.

Робертс отметил, что нынешний сезон был сложным и клуб не достиг желаемых результатов на поле. Он также отметил готовность Вуд завершить сезон на должности и ее отношение к игрокам.

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В клубе сообщили, что начнут поиск нового главного тренера и оценят все составляющие программы, чтобы она развивалась вместе с лигой и могла улучшить результаты.

Работа Натали Вуд

Натали Вуд присоединилась к «Эссендону» в марте 2022 года перед дебютным сезоном команды в AFLW. Во время работы в клубе она стала первой женщиной, которая провела 50 матчей AFLW в качестве тренера, а также вывела «Эссендон» в финальную часть соревнований в 2023 и 2024 годах.

Вуд заявила, что гордится работой по созданию программы женской команды и поддержкой игроков в их развитии. Она назвала привилегией работу на должности первого главного тренера AFLW-команды «Эссендона».

Турнирная ситуация

Победа над «Эссендоном» позволила «Хоторну» подняться на восьмое место в турнирной таблице за один тур до завершения регулярного сезона. В то же время команда еще не гарантировала себе участие в финальной части соревнований.

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