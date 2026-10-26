俄克拉荷马城雷霆队后卫杰伦·威廉姆斯在NBA对阵洛杉矶快船队的比赛末段左腿受伤，他的球队以108比101获胜。据《卫报》报道，这名25岁的篮球运动员被担架抬离球场。

比赛末段受伤

比赛还剩1分14秒时，威廉姆斯在突破上篮过程中倒地。落地时，他的左腿打软，脚部不自然地扭曲。他被担架抬离，受伤的腿被毛巾遮盖。当他看向自己的腿时，他用双手捂住了嘴。

两队球员，包括谢伊·吉尔杰斯-亚历山大，都对所见情景感到震惊。雷霆队主教练马克·戴格诺特赛后表示，球队感觉不太好，并补充说，预计周一将获得更多有关威廉姆斯状况的信息。

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球队反应

得到34分的谢伊·吉尔杰斯-亚历山大眼含泪水谈到了队友。他说，球队失去这样的球员会很艰难，但他相信威廉姆斯会以更强的状态回归，而雷霆队必须在他回归前守住位置。

俄克拉荷马城在赛季开局取得三连胜，并保持不败。与此同时，第一节中，后卫凯森·华莱士因左肩疼痛离场，前锋杰林·威廉姆斯则因右手腕疼痛离场。两人均未重返球场。上赛季，杰伦·威廉姆斯因各种伤病缺席了49场比赛，但他是雷霆队2025年夺冠征程中的重要一员。

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