Obrońca Oklahoma City Thunder Jalen Williams doznał urazu lewej nogi pod koniec meczu NBA przeciwko Los Angeles Clippers, który jego zespół wygrał 108:101. 25-letni koszykarz został zniesiony z parkietu na noszach, informuje The Guardian.

Uraz pod koniec meczu

Williams upadł podczas wejścia pod kosz na 1 minutę i 14 sekund przed końcem spotkania. Podczas lądowania jego lewa noga ugięła się, a stopa wygięła się nienaturalnie. Zawodnik został zniesiony na noszach, a jego kontuzjowaną nogę przykryto ręcznikami. Kiedy spojrzał na nogę, zasłonił usta rękami.

Zawodnicy obu zespołów, w tym Shai Gilgeous-Alexander, byli wstrząśnięci tym, co zobaczyli. Trener Thunder Mark Daigneault powiedział po meczu, że zespół nie czuje się najlepiej, i dodał, że więcej informacji o stanie Williamsa spodziewanych jest w poniedziałek.

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Reakcja zespołu

Shai Gilgeous-Alexander, który zdobył 34 punkty, mówił o swoim partnerze ze łzami w oczach. Powiedział, że zespołowi będzie trudno bez takiego zawodnika, ale wyraził przekonanie, że Williams wróci silniejszy, a Thunder muszą utrzymać pozycję do jego powrotu.

Oklahoma City odniosło trzecie zwycięstwo z rzędu na początku sezonu i zachowało status niepokonanego zespołu. Jednocześnie w pierwszej kwarcie obrońca Cason Wallace opuścił grę z powodu bólu lewego barku, a skrzydłowy Jaylin Williams — z powodu bólu prawego nadgarstka. Obaj nie wrócili na parkiet. W ubiegłym sezonie Jalen Williams opuścił 49 meczów z powodu różnych urazów, jednak był ważną częścią mistrzowskiej kampanii Thunder w 2025 roku.

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