波兰网球选手伊加·斯维亚特克在WTA排名中从第九位升至第八位，超过了琳达·诺斯科娃。斯维亚特克积4389分，而诺斯科娃积4353分，Interia Sport报道。

前十名出现变化

斯维亚特克与诺斯科娃之间的排名互换，是2026年10月26日公布的排名前十中唯一的变化。据该媒体报道，这位波兰选手已经失去了去年东京赛事决赛的积分，但下周她在利雅得WTA年终总决赛中取得一场胜利所获得的200分将从其积分中扣除。在这种情况下，斯维亚特克将再次排在诺斯科娃之后。

叶莲娜·莱巴金娜以9501分位居排名第一。阿丽娜·萨巴伦卡以7550分排名第二，米拉·安德烈耶娃以6306分排名第三。前十名中还有杰西卡·佩古拉、科科·高夫、伊莉娜·斯维托丽娜、卡罗琳娜·穆霍娃和玛尔塔·科斯秋克。

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其他波兰网球选手的排名

玛雅·赫瓦林斯卡以3016分保持第11位。她将参加东京的赛事，并从16强开始比赛。马格达莱娜·弗雷希排名第50位，玛格达·利内特排名第71位。

卡塔日娜·卡瓦在打入宁波WTA 500赛事四分之一决赛后，升至个人职业生涯最高的第106位。在该赛事中，她成为唯一从莱巴金娜手中赢下一盘的网球选手。下周，卡瓦将参加在马德拉斯举行的WTA 250赛事。

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