Польская теннисистка Ига Свёнтек поднялась с девятого на восьмое место в рейтинге WTA, обойдя Линду Носкову. У Свёнтек 4389 очков, тогда как у Носковой — 4353, сообщает Interia Sport.

Изменение в первой десятке

Перестановка между Свёнтек и Носковой стала единственным изменением в топ-10 рейтинга, опубликованного 26 октября 2026 года. По данным издания, полька уже потеряла очки за прошлогодний финал турнира в Токио, однако на следующей неделе из её актива должны списать 200 очков за одну победу на WTA Finals в Эр-Рияде. В таком случае Свёнтек вновь опустится ниже Носковой.

Первое место в рейтинге занимает Елена Рыбакина с 9501 очком. Арина Соболенко идёт второй с 7550 очками, а третьей является Мирра Андреева — 6306. В первой десятке также находятся Джессика Пегула, Коко Гофф, Элина Свитолина, Каролина Мухова и Марта Костюк.

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Позиции других польских теннисисток

Мая Хвалиньская сохранила 11-ю позицию, имея 3016 очков. Она выступит на турнире в Токио и начнёт соревнования с 1/8 финала. Магдалена Френх занимает 50-е место, Магда Линетт — 71-е.

Катажина Кава поднялась на рекордную для себя 106-ю позицию после выхода в четвертьфинал турнира WTA 500 в Нинбо. На этом турнире она стала единственной теннисисткой, выигравшей сет у Рыбакиной. На следующей неделе Кава должна выступить на соревнованиях WTA 250 в Мадрасе.

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