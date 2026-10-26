Polska tenisistka Iga Świątek awansowała z dziewiątego na ósme miejsce w rankingu WTA, wyprzedzając Lindę Noskovą. Świątek ma 4389 punktów, podczas gdy Nosková — 4353, informuje Interia Sport.

Zmiana w pierwszej dziesiątce

Zmiana miejsc między Świątek a Noskovą była jedyną zmianą w pierwszej dziesiątce rankingu opublikowanego 26 października 2026 roku. Według publikacji Polka straciła już punkty za ubiegłoroczny finał turnieju w Tokio, jednak w przyszłym tygodniu z jej dorobku ma zostać odjęte 200 punktów za jedno zwycięstwo w WTA Finals w Rijadzie. W takim przypadku Świątek ponownie spadnie za Noskovą.

Pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Jelena Rybakina z 9501 punktami. Aryna Sabalenka jest druga z 7550 punktami, a trzecia jest Mirra Andriejewa — 6306. W pierwszej dziesiątce znajdują się również Jessica Pegula, Coco Gauff, Elina Switolina, Karolina Muchova i Marta Kostiuk.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Pozycje innych polskich tenisistek

Maja Chwalińska utrzymała 11. pozycję, mając 3016 punktów. Wystąpi w turnieju w Tokio i rozpocznie rywalizację od 1/8 finału. Magdalena Fręch zajmuje 50. miejsce, a Magda Linette — 71.

Katarzyna Kawa awansowała na rekordową dla siebie 106. pozycję po dotarciu do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Ningbo. Na tym turnieju została jedyną tenisistką, która wygrała seta z Rybakiną. W przyszłym tygodniu Kawa ma wystąpić w zawodach WTA 250 w Madrasie.

Czytaj nas na