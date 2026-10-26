Мбаппе забил после ошибки Мартина в Эль-Класико — Interia Sport

В Испании Килиан Мбаппе открыл счёт в матче Эль-Класико между «Барселоной» и «Реалом» на 41-й минуте. Французский нападающий забил после неудачного выноса мяча защитником «Барселоны» Жераром Мартином.

Эпизод перед голом

Как сообщает Interia Sport, атака началась на правом фланге, где Кукурелья принял мяч и отдал передачу Диоманде. Тот внешней стороной стопы направил мяч в сторону ворот, однако он оказался возле Мартина.

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Рикошет от Мбаппе

Защитник «Барселоны» попытался выбить мяч подальше от ворот, не убедившись, что рядом нет соперника. Во время выноса он попал в Мбаппе, который набегал на эпизод. После рикошета от французского футболиста мяч залетел в сетку, а «Реал» вышел вперёд.

Это был первый гол матча, которого командам пришлось ждать почти до конца первого тайма. Interia Sport назвала этот эпизод одним из самых необычных голов в карьере Мбаппе.

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