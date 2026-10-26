Przed wieczorną ceremonią wręczenia Złotej Piłki 26 października w Londynie, w Wielkiej Brytanii, na oficjalnej stronie Ballon d’Or pojawiły się trzy materiały z nagłówkami o zdobyciu nagrody przez Harry’ego Kane’a, Kyliana Mbappé i Lamine’a Yamala. Informuje o tym Interia Sport.

Materiały o piłkarzach

W nagłówku publikacji o Kane’ie była mowa o jego zwycięstwie w głosowaniu za 2026 rok, a także o 61 golach w sezonie. Nagłówek materiału o Mbappé określał go zwycięzcą jako uosobienie stabilności na najwyższym poziomie.

Trzecia publikacja była poświęcona Yamalowi. W jej nagłówku zaznaczono, że piłkarz zdobywa Złotą Piłkę i ustanawia bezprecedensowy rekord.

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Ceremonia w Londynie

Według Interia Sport w tym roku ceremonię wręczenia nagrody przeniesiono z Paryża do Londynu. Ma się ona odbyć w londyńskim Palladium. Serwis wymienia Kane’a, Mbappé i Yamala wśród głównych kandydatów do wyróżnienia.

Interia Sport powołuje się także na Daily Mail, który podał, że na kilka godzin przed ceremonią na oficjalnej stronie jako zwycięzcy wskazani byli właśnie ci trzej piłkarze.

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