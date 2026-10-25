Abraham Kiptum wygrał męski bieg na 42 km podczas Standard Chartered Nairobi Marathon w Nairobi w Kenii. W 23. edycji maratonu pokonał dystans w 2 godziny 10 minut i 35 sekund, informuje Nation Kenya.

Zwycięstwo z przewagą dwóch sekund

37-letni Kiptum z Kapsabet oderwał się od rywali po 25. kilometrze i drugą połowę dystansu przebiegł samotnie na Południowej Obwodnicy Nairobi. Do rekordu trasy zabrakło mu 23 sekund.

Drugie miejsce zajął debiutant maratoński Amos Cheruiyot z Iten z czasem 2:10:37. Mark Kibwott finiszował trzeci z wynikiem 2:11:05. Dla Kiptuma był to pierwszy maraton w ojczyźnie. Dwa miesiące wcześniej wygrał CRDB International Marathon w Tanzanii, uzyskując czas 2:15:32.

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Powrót do międzynarodowych startów

Kiptum wrócił do międzynarodowej rywalizacji po czteroletniej dyskwalifikacji za naruszenie związane z Paszportem Biologicznym Zawodnika. W 2019 roku został zawieszony kilka dni przed planowanym debiutem w Maratonie Londyńskim.

W 2018 roku biegacz ustanowił rekord świata w półmaratonie — 58 minut i 18 sekund w Walencji — jednak jego wyniki z lat 2018 i 2019, w tym ten rekord, zostały anulowane. Po powrocie Kiptum zajął dziewiąte miejsce w Shenzhen Baoan International Marathon w Chinach w 2023 roku oraz 23. miejsce w Maratonie Lizbońskim w 2024 roku. W tym samym roku wygrał półmaraton Tenwek Hospital.

Wyniki półmaratonu

Męski bieg na 21 km wygrał Neshon Kipsang z Kaptagatu z czasem 1:03:07. Wycliffe Kirwa był drugi z wynikiem 1:03:13, a Dennis Korori zajął trzecie miejsce, finiszując w czasie 1:03:32.

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