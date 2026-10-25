Inter pokonał Fiorentinę 2:1 w meczu Serie A. Zespół Cristiana Chivu przegrywał 0:1 do 91. minuty, jednak Marcus Thuram wyrównał. Piotr Zieliński wykorzystał rzut karny w siódmej minucie doliczonego czasu gry i zapewnił gospodarzom zwycięstwo 2:1.

Gole pod koniec meczu

Rzut karny został podyktowany przy wyniku 1:1. Polski piłkarz celnie wykonał jedenastkę. Ten gol okazał się decydujący w meczu, ponieważ wcześniej drużyny remisowały.

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Pierwsze miejsce w tabeli

Po meczu Inter awansował na pierwsze miejsce w tabeli Serie A. Przed końcem regulaminowego czasu gry mediolański zespół uniknął porażki dzięki bramce Thurama. Następnie Zieliński strzelił drugiego gola Interu z rzutu karnego.

Zieliński jest reprezentantem Polski, a zwycięski strzał oddał w doliczonym czasie gry. O przebiegu meczu i zmianie pozycji Interu w tabeli informuje Interia Sport.

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