«Интер» победил «Фиорентину» со счётом 2:1 в матче Серии А. Команда Кристиана Киву уступала 0:1 до 91-й минуты, однако Маркус Тюрам сравнял счёт. Пётр Зелиньский реализовал пенальти на седьмой минуте компенсированного времени и принёс хозяевам победу 2:1.

Голы в конце матча

Пенальти был назначен при счёте 1:1. Польский футболист точно исполнил удар с одиннадцатиметровой отметки. Этот гол стал решающим в матче, поскольку до него команды играли вничью.

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Первое место в таблице

По итогам матча «Интер» поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А. До окончания основного времени миланская команда избежала поражения благодаря голу Тюрама. После этого Зелиньский забил второй мяч «Интера» с пенальти.

Зелиньский является представителем Польши, а победный удар он выполнил в компенсированное время игры. О ходе матча и изменении позиции «Интера» в таблице сообщает Interia Sport.

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