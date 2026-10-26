В Тайбэе, Тайвань, бейсбольный клуб CTBC Brothers победил Wei Chuan Dragons со счетом 4:3 в пятом матче Taiwan Series. Благодаря второй победе подряд Brothers сократили отставание в серии до четырех побед до 2:3 и перевели противостояние в шестой матч, сообщает Taipei Times.

Решающий девятый иннинг

При счете 3:3 в верхней части девятого иннинга шортстоп Чианг Кунью вышел на базу после своего третьего хита в матче. Первый бейсмен Хуанг Вейшен выполнил сакрифайс-флай, после которого Чианг набрал решающее очко.

В нижней части девятого иннинга релив-питчер Brothers Феликс Пенья не позволил ни одному из трех беттеров Dragons добраться до базы и сохранил победу. Стартовый питчер CTBC Нивальдо Родригес провел на поле 6,1 иннинга, пропустив два очка после трех хитов.

Dragons сравняли счет в седьмом иннинге

В четвертом иннинге Лю Чжихун из Dragons выбил сольный хоум-ран. В нижней части седьмого иннинга Dragons уступали 1:3, однако после замены Родригеса, когда Лю находился на второй базе, сравняли счет. Чжан Чэнью выполнил дабл, который принес очко Лю, а Куо Тяньсин сделал RBI-сингл — 3:3.

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Пятый матч первоначально должны были провести в пятницу, но его дважды переносили из-за закрытия школ и офисов в Тайбэе вследствие тайфуна Чампи. Двухдневная пауза дала ключевым питчерам Brothers дополнительное время на восстановление. Родригес до этого провел шесть иннингов без пропущенных очков в третьем матче серии.

Brothers нанесли девять хитов в пятом матче, продолжив улучшать игру в атаке. В четвертом матче команда набрала пять очков после восьми хитов, тогда как в первых трех играх серии добыла лишь три очка и девять хитов. Шестой матч запланирован на 15:05 по местному времени на Taipei Dome.

После трех стартовых поражений Brothers стали первой командой в истории Taiwan Series Китайской профессиональной бейсбольной лиги, которой удалось выиграть два матча подряд. Ранее ни один клуб не отыгрывался с 0:3 и не выигрывал чемпионат. CTBC вышел в третий подряд Taiwan Series после победы над Uni-President 7-Eleven Lions в плей-офф первого раунда, а Dragons автоматически квалифицировались как команда с лучшим результатом регулярного сезона CPBL.

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