在台湾台北，CTBC Brothers棒球队在台湾大赛第五场以4比3击败Wei Chuan Dragons。凭借连续第二场胜利，Brothers将这轮四胜制系列赛的比分追至2比3，并将对决带入第六场，据《台北时报》报道。

决定性的第九局

第九局上半，比分为3比3，游击手Chiang Kun-yu凭借本场比赛的第三支安打上垒。一垒手Huang Wei-sheng击出高飞牺牲打，Chiang随后跑回决定胜负的一分。

第九局下半，Brothers后援投手Félix Peña没有让Dragons的三名打者中的任何一人上垒，守住了胜利。CTBC先发投手Nivaldo Rodríguez投了6.1局，被击出3支安打并失2分。

Dragons在第七局追平比分

第四局，Dragons的Liu Chih-hung击出一支阳春本垒打。第七局下半，Dragons以1比3落后，但在Rodríguez被换下、Liu位于二垒时追平了比分。Chang Chen-yu击出带有打点的二垒安打，帮助Liu得分，Kuo Tien-hsin随后击出一支带有打点的一垒安打，比分变为3比3。

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第五场比赛原定于周五举行，但因台风Champi导致台北学校和办公室关闭，比赛两度延期。两天的休息让Brothers的关键投手获得了额外的恢复时间。Rodríguez此前在系列赛第三场投出6局无失分。

Brothers在第五场击出9支安打，继续改善进攻表现。第四场比赛中，该队凭借8支安打得到5分，而在系列赛的前三场比赛中仅得到3分和9支安打。第六场定于当地时间15时05分在Taipei Dome举行。

在开局三连败后，Brothers成为中国职业棒球大联盟台湾大赛历史上首支连续赢得两场比赛的球队。此前没有俱乐部能够从0比3落后翻盘并赢得冠军。CTBC在首轮季后赛击败Uni-President 7-Eleven Lions后，连续第三次进入台湾大赛；Dragons则以CPBL常规赛战绩最佳球队的身份自动获得资格。

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