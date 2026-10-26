W Tajpej na Tajwanie klub baseballowy CTBC Brothers pokonał Wei Chuan Dragons 4:3 w piątym meczu Taiwan Series. Dzięki drugiemu zwycięstwu z rzędu Brothers zmniejszyli stratę w serii do czterech zwycięstw do 2:3 i doprowadzili do szóstego meczu, informuje Taipei Times.

Decydująca dziewiąta zmiana

Przy stanie 3:3 w górnej części dziewiątej zmiany łącznik Chiang Kun-yu znalazł się na bazie po swoim trzecim hicie w meczu. Pierwszobazowy Huang Wei-sheng zaliczył sacrifice fly, po którym Chiang zdobył decydujący punkt.

W dolnej części dziewiątej zmiany reliever Brothers Félix Peña nie pozwolił żadnemu z trzech pałkarzy Dragons dotrzeć do bazy i utrzymał zwycięstwo. Początkowy miotacz CTBC Nivaldo Rodríguez spędził na boisku 6,1 zmiany, tracąc dwa punkty po trzech hitach.

Dragons wyrównali w siódmej zmianie

W czwartej zmianie Liu Chih-hung z Dragons zdobył solowy home run. W dolnej części siódmej zmiany Dragons przegrywali 1:3, lecz po zmianie Rodrígueza, gdy Liu był na drugiej bazie, wyrównali. Chang Chen-yu zaliczył double, który przyniósł punkt Liu, a Kuo Tien-hsin wykonał RBI single — 3:3.

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Piąty mecz początkowo miał zostać rozegrany w piątek, ale dwukrotnie go przełożono z powodu zamknięcia szkół i biur w Tajpej w następstwie tajfunu Champi. Dwudniowa przerwa dała kluczowym miotaczom Brothers dodatkowy czas na regenerację. Rodríguez wcześniej rozegrał sześć bezpunktowych zmian w trzecim meczu serii.

Brothers zaliczyli dziewięć hitów w piątym meczu, nadal poprawiając grę w ataku. W czwartym meczu zespół zdobył pięć punktów po ośmiu hitach, podczas gdy w pierwszych trzech spotkaniach serii uzyskał tylko trzy punkty i dziewięć hitów. Szósty mecz zaplanowano na 15:05 czasu lokalnego na Taipei Dome.

Po trzech porażkach na otwarcie Brothers zostali pierwszą drużyną w historii Taiwan Series Chińskiej Profesjonalnej Ligi Baseballowej, której udało się wygrać dwa mecze z rzędu. Wcześniej żaden klub nie odrobił strat od 0:3 i nie zdobył mistrzostwa. CTBC awansowało do trzeciego z rzędu Taiwan Series po zwycięstwie nad Uni-President 7-Eleven Lions w play-offach pierwszej rundy, a Dragons zakwalifikowali się automatycznie jako zespół z najlepszym bilansem sezonu zasadniczego CPBL.

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