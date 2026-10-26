В австралийском Дарвине состоялся распроданный любительский боксерский турнир Gloves of Hope, средства от продажи билетов на который направили одноименной бесплатной программе поддержки молодежи. Соревнования на Marrara Stadium собрали боксеров из Дарвина, Алис-Спрингс и Кунунурры в Западной Австралии, сообщает ABC News.

Бокс и поддержка молодежи

Программу Gloves of Hope реализует местная организация Hoops 4 Health, возглавляемая представителями коренных народов Австралии. Она проводит спортивные программы для молодых людей, нуждающихся в поддержке, в том числе в центрах содержания под стражей Северной Территории.

Участники Gloves of Hope могут бесплатно обучаться боксу у профессиональных тренеров, развивать дисциплину, устойчивость и формировать круг поддержки в своем сообществе. Директор по социальному воздействию организации Мэттью Бонсон заявил, что программа опирается на терапевтические модели, использующие ритмичные физические упражнения для помощи молодым людям, пережившим травматический опыт, в регулировании эмоций.

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Соревнования для клубов региона

Турнир Gloves of Hope организовали совместно с Boxing NT. На нем выступили спортсмены из клубов Дарвина и Алис-Спрингс, а также команда Kununurra Warriors Boxing Club, приехавшая из Западной Австралии.

Тренер Humpty Doo Boxing Club Ричард Гарлинг, работающий в боксе более четырех десятилетий, подчеркнул важность соревнований для юных спортсменов из сельских районов. По его мнению, такие события могут помочь им продолжить спортивный путь и впоследствии выступать на чемпионатах штата, национальных турнирах или Golden Gloves. Во время перерыва на мероприятии выступил музыкант из Северной Территории Yung Milla. Организаторы надеются провести мероприятие и в следующем году.

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