В Исламабаде ожидают закладку стадиона после скидки — Dawn

В Исламабаде, Пакистан, в ближайшие дни ожидают церемонию закладки нового крикетного стадиона у подножия холмов Маргалла. Управление развития столицы Пакистана (CDA) и подрядчик урегулировали спор относительно стоимости заявки и согласовали скидку в 400 млн рупий, сообщает Dawn.

Условия контракта

Ориентировочная стоимость проекта по документу PC-I составляла 11,9 млрд рупий. Самую низкую заявку на 8,9 млрд рупий подало совместное предприятие Habib-ZKB-EA. CDA настаивало на скидке до церемонии закладки, тогда как строительная компания отмечала, что подала заявку в марте, а с тех пор выросли цены на дизельное топливо, бензин и другие товары.

Член CDA по вопросам окружающей среды Абдулла Хуррам Ниязи подтвердил получение скидки в 400 млн рупий и заявил, что церемония закладки стадиона может состояться через несколько дней. Подъездная дорога от Маргалла-роуд до строительной площадки уже завершена.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Параметры будущей арены

По данным должностных лиц CDA, стадион будет иметь три яруса, высоту более 25 метров и вместит более 35 тысяч зрителей. Первый этап предусматривает строительство стадиона и примерно трех километров дорог. На втором этапе планируют провести озеленение, электротехнические работы и подготовку поля, в частности обустроить крикетные питчи.

Площадка расположена рядом с сектором D-12 в зоне III, где строительство в целом запрещено. CDA заявляет, что спортивные и рекреационные объекты в этой зоне разрешены. Представители Пакистанского совета по крикету выразили надежду завершить проект и ввести арену в эксплуатацию до женского чемпионата мира ICC T20 2028 года, чтобы провести там часть матчей.

Читай нас в