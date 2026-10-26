Ветеран Армии обороны Израиля Борис Барух Штонда 10 октября завершил чемпионат мира Ironman на Гавайях в США. Он выступал в категории для спортсменов с инвалидностью, используя индивидуально подобранный специализированный беговой протез, сообщает Jerusalem Post.

Дистанция Ironman

Триатлон состоял из заплыва на 3,8 километра, велоэтапа протяженностью 180 километров и полной марафонской дистанции. Штонда готовился к старту полтора года при поддержке организации Friends of the Israel Defense Forces, которая помогает раненым израильским военнослужащим и их семьям в реабилитации.

Штонда служил резервистом в подразделении «Дувдеван». Через месяц после развертывания в секторе Газа он получил тяжелое ранение в результате взрыва устройства в городе Бейт-Ханун на севере анклава. После нескольких операций ему ампутировали правую ногу выше колена.

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Спорт во время реабилитации

После ранения ветеран дважды поднялся на Килиманджаро, переплыл Галилейское море и финишировал в соревновании полужелезного Ironman в Испании. Свое участие в гавайском Ironman он посвятил раненым военнослужащим и другим людям, проходящим реабилитацию.

Штонда призвал их полагаться на собственные силы и не терять веру в себя. По его словам, в сложных обстоятельствах человеку иногда приходится самому становиться для себя героем.

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